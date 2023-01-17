Восемь человек ранили при стрельбе на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в США
В американском городе Форт-Пирс, штат Флорида, произошла стрельба на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга. В результате происшествия было ранено минимум восемь человек, сообщает телеканал СNN со ссылкой на местные власти.
На праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в США произошла стрельба. Видео © Twitter / rawsalerts
Всё произошло в парке, где местные жители отмечали праздник. На опубликованных в соцсетях кадрах видна паника, начавшаяся после стрельбы. Как уточнили власти, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Четверо раненых попали под огонь, когда пытались покинуть район.
Ранее Лайф писал, что при стрельбе у ночного клуба в Хьюстоне, штат Техас, погиб один посетитель заведения, ещё четверо получили ранения. Трагедия случилась в ночь на 15 января. Полицейские заявили, что преступники выпустили до 50 пуль по стоявшим на парковке ночного клуба гостям.
Кадр из видео Twitter / rawsalerts