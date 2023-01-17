Восемь человек ранили при стрельбе на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в США

В американском городе Форт-Пирс, штат Флорида, произошла стрельба на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга. В результате происшествия было ранено минимум восемь человек, сообщает телеканал СNN со ссылкой на местные власти.

На праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в США произошла стрельба. Видео © Twitter / rawsalerts

Всё произошло в парке, где местные жители отмечали праздник. На опубликованных в соцсетях кадрах видна паника, начавшаяся после стрельбы. Как уточнили власти, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Четверо раненых попали под огонь, когда пытались покинуть район.