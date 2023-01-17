Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины россиянина Усса для его экстрадиции
Суд в Италии дал время США для предоставления дополнительной информации, подтверждающей вину сына красноярского губернатора Артёма Усса. Заседание с рассмотрением запроса об экстрадиции подозреваемого перенесено на более поздний срок.
"Отсутствие должных (материальных и процессуальных) гарантий со стороны запрашивающего государства, возможность в случае экстрадиции быть подвергнутым фактически пожизненному тюремному заключению (максимальный срок по совокупности составляет 75 лет), отсутствие должного обоснования обвинения, как это предусмотрено нормами национального и международного права, явились причиной запроса дополнительной информации от американских властей и переноса рассмотрения экстрадиционного запроса США", — заявил член команды адвокатов защиты, практикующий в Страсбурге, Александр Суржин в беседе с ТАСС.
Адвокат также добавил, что на данный момент обвинение со стороны американских властей не предоставило всех необходимых гарантий.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии. В конце октября стало известно, что Усс объявлен в федеральный розыск и в России. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Артёма Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере.
МВД РФ