Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины россиянина Усса для его экстрадиции

Суд в Италии дал время США для предоставления дополнительной информации, подтверждающей вину сына красноярского губернатора Артёма Усса. Заседание с рассмотрением запроса об экстрадиции подозреваемого перенесено на более поздний срок.

"Отсутствие должных (материальных и процессуальных) гарантий со стороны запрашивающего государства, возможность в случае экстрадиции быть подвергнутым фактически пожизненному тюремному заключению (максимальный срок по совокупности составляет 75 лет), отсутствие должного обоснования обвинения, как это предусмотрено нормами национального и международного права, явились причиной запроса дополнительной информации от американских властей и переноса рассмотрения экстрадиционного запроса США", — заявил член команды адвокатов защиты, практикующий в Страсбурге, Александр Суржин в беседе с ТАСС.

Адвокат также добавил, что на данный момент обвинение со стороны американских властей не предоставило всех необходимых гарантий.