Двоих участников банды Басаева приговорили к 14 годам колонии

Верховный суд Дагестана приговорил к 14 годам заключения двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, совершивших вооружённое нападение на военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году. Об этом сообщается на сайте суда.

Обвинительный приговор вынесли Р.А. Майлубаеву и З.К. Якубову. Их обвиняли по статьям "Вооружённый мятеж", "Участие в банде" и "Посягательство на жизнь военнослужащих".

"Судебная коллегия... приговорила каждого к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", — сказано в сообщении.

Согласно версии следствия, после нападения на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана, в ходе которого 33 человека погибли, а 34 получили ранения, Майлубаев и Якубов скрылись вместе с другими участниками банды.