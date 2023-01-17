Двоих участников банды Басаева приговорили к 14 годам колонии
Верховный суд Дагестана приговорил к 14 годам заключения двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, совершивших вооружённое нападение на военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году. Об этом сообщается на сайте суда.
Обвинительный приговор вынесли Р.А. Майлубаеву и З.К. Якубову. Их обвиняли по статьям "Вооружённый мятеж", "Участие в банде" и "Посягательство на жизнь военнослужащих".
"Судебная коллегия... приговорила каждого к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", — сказано в сообщении.
Согласно версии следствия, после нападения на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана, в ходе которого 33 человека погибли, а 34 получили ранения, Майлубаев и Якубов скрылись вместе с другими участниками банды.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес в отношении Али Тазиева, известного в преступных кругах как Магас, приговор о пожизненном лишении свободы за нападения на посты ДПС в Ингушетии и остальные преступления. В 2013 и 2015 годах Тазиев уже получил два пожизненных срока, в том числе за покушение на жизнь Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего тогда Ингушетию, и подрыв автобуса в 2007 году.
Freepik