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17 января, 01:59

Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу Юрий Житников

<p>Юрий Житников. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-78351899_94491?z=photo-78351899_457289679/album-78351899_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация гандбола России</a></p>

Юрий Житников. Обложка © VK / Федерация гандбола России

На 62-м году жизни умер победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года в составе московского ЦСКА Юрий Житников. Об этом сообщили в Федерации гандбола России.

"На 62-м году жизни не стало линейного, мастера спорта международного класса Юрия Житникова", — сказано в заявлении.

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В федерации выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Причина смерти не уточняется. Церемония прощания состоится 18 января в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист украинской сборной Руслан Отверченко скончался на 34-м году жизни. Смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Юлия Коновалова

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