Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу Юрий Житников
Юрий Житников. Обложка © VK / Федерация гандбола России
На 62-м году жизни умер победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года в составе московского ЦСКА Юрий Житников. Об этом сообщили в Федерации гандбола России.
"На 62-м году жизни не стало линейного, мастера спорта международного класса Юрия Житникова", — сказано в заявлении.
В федерации выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Причина смерти не уточняется. Церемония прощания состоится 18 января в Краснодаре.
Ранее сообщалось, что бывший баскетболист украинской сборной Руслан Отверченко скончался на 34-м году жизни. Смерть наступила из-за проблем с сердцем.