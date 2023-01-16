Умер двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер
Двукратный победитель чемпионатов Европы по плаванию Леонид Барбиер умер в возрасте 85 лет, причины смерти не называются. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).
"Вчера, 15 января, ушёл из жизни ветеран плавания, заслуженный мастер спорта СССР, член совета старейшин ВФП Леонид Фёдорович Барбиер. Искренние соболезнования родным и близким Леонида Фёдоровича", — говорится в тексте.
Спортсмен родом из Киева. В 1958 году он получил титул чемпиона Европы в комбинированной эстафете 4х100 и взял серебро в плавании на спине на дистанции 100 метров. А в 1962 году Барбиер стал победителем в указанной дисциплине. Кроме того, он пятикратный чемпион СССР.
Ранее сообщалось, что бывший баскетболист украинской сборной Руслан Отверченко скончался на 34-м году жизни. Смерть наступила из-за проблем с сердцем.