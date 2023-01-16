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16 января, 16:13

Умер двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер

Двукратный победитель чемпионатов Европы по плаванию Леонид Барбиер умер в возрасте 85 лет, причины смерти не называются. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

"Вчера, 15 января, ушёл из жизни ветеран плавания, заслуженный мастер спорта СССР, член совета старейшин ВФП Леонид Фёдорович Барбиер. Искренние соболезнования родным и близким Леонида Фёдоровича", говорится в тексте.

Спортсмен родом из Киева. В 1958 году он получил титул чемпиона Европы в комбинированной эстафете 4х100 и взял серебро в плавании на спине на дистанции 100 метров. А в 1962 году Барбиер стал победителем в указанной дисциплине. Кроме того, он пятикратный чемпион СССР.

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Cyclowiki.org

Татьяна Миссуми

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