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16 января, 16:05

Мхитарян в эфире клубного ТВ "Интера" показал карту Армении с Нагорным Карабахом

Армянский полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян выступил в сюжете на клубном телевидении, где футболисты рассказали о своей жизни. Во время интервью он продемонстрировал карту Армении с Нагорным Карабахом.

Ролик очень не понравился Азербайджанской ассоциации футбольных федераций, и теперь AFFA планирует жаловаться в УЕФА и Итальянскую федерацию футбола. ФК "Карабах" тоже выразил недовольство выступлением Мхитаряна.

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Напомним, полузащитник объявил о завершении карьеры в составе сборной Армении по футболу в марте 2022 года. Он отметил, что для него было честью играть за свою страну последние 15 лет и ещё большей честью — быть капитаном сборной последние шесть лет.

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ТАСС / EPA / MATTEO BAZZI

Ирина Фальке

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