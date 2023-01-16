Мхитарян в эфире клубного ТВ "Интера" показал карту Армении с Нагорным Карабахом

Армянский полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян выступил в сюжете на клубном телевидении, где футболисты рассказали о своей жизни. Во время интервью он продемонстрировал карту Армении с Нагорным Карабахом.

Ролик очень не понравился Азербайджанской ассоциации футбольных федераций, и теперь AFFA планирует жаловаться в УЕФА и Итальянскую федерацию футбола. ФК "Карабах" тоже выразил недовольство выступлением Мхитаряна.

Напомним, полузащитник объявил о завершении карьеры в составе сборной Армении по футболу в марте 2022 года. Он отметил, что для него было честью играть за свою страну последние 15 лет и ещё большей честью — быть капитаном сборной последние шесть лет.