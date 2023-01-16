Госдума поддержала проект о рассылке уведомлений о налогах через "Госуслуги"

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, предлагающего предоставлять гражданам возможность с 2024 года получать уведомления о налогах через портал "Госуслуги".

На рассмотрение нижней палаты парламента документ будет внесён 18 января. Новый закон позволит россиянам проверять сообщения от налоговых органов на "Госуслугах". Сейчас налоговые службы направляют уведомления заказными письмами либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Новая мера призвана упростить взаимодействие граждан с органами ФНС.

Законопроект также предусматривает, что документы, содержащие налоговую тайну, можно будет передать получателю только с его согласия.