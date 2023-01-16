Памфилова: ЦИК разработает меры по улучшению общественного контроля на выборах
Центризбирком подготовит предложения по совершенствованию института общественного наблюдения. Их планируется применить уже в следующий единый день голосования (ЕДГ) и на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"В этом направлении, определённо, есть точки роста и в части формирования устойчивого сообщества общественных наблюдателей, и в части повышения их профессиональной квалификации. Поэтому, безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России", — приводит её комментарий официальный телеграм-канал ЦИК.
Памфилова отметила, что инициатива создания института общественного наблюдения была предложена в том числе Центризбиркомом ещё в 2017 году. По её словам, за последние годы независимый контроль на выборах значительно усилился, наблюдатели встряхнули работу комиссий и сделали процесс голосования прозрачнее.
Напомним, явка на выборы в 2022 году увеличилась на 3–4% в российских регионах, которые использовали при голосовании онлайн-формат. Эксперт НОМ Татьяна Акопова отметила, что государства, которые стремятся к устойчивости политической системы, как правило, пытаются вовлечь в избирательные процессы разные группы населения.
АГН "Москва" / Киселёв Сергей