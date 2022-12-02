Учёные заявили об увеличении явки на выборах при электронном голосовании

Явка на выборы в 2022 году увеличилась на 3–4% в российских регионах, которые использовали при голосовании онлайн-формат (ДЭГ), заявила эксперт НОМ Татьяна Акопова на Всероссийской конференции РАПН.

Вопрос цифровизации в политике был поднят сегодня в рамках конференции РАПН "Политические вызовы и политический диалог в условиях глобальной турбулентности". По словам Акоповой, для вовлечения людей в политические процессы сегодня приходится придумывать новые способы.

"Государства, которые стремятся к устойчивости политической системы, пытаются преодолеть инертность избирателей, вовлечь в избирательные процессы различные группы населения, используя новый инструментарий, облегчающий наиболее оптимальные условия голосования и контроль над его процедурой", — объяснила эксперт.

Дистанционное электронное голосование в России помогает расширять электорат из различных групп населения, а с увеличением опыта применения ДЭГ защищённость, практичность, современность и результативность системы становится очевидна. Акопова также отметила, что новый портрет избирателя "более мобилен", не привязан к месту голосования и готов участвовать в выборах с применением новых технологий.

Перспективы использования системы на территории всей России, как отметила Акопова, будут зависеть от решения ЦИК и готовности самих регионов к внедрению технологии электронного голосования. Главное в этом вопросе — обеспечивать информационную безопасность системы, чтобы исключить любое вмешательство в процесс голосования и подведения итогов, искажение процесса и результата волеизъявления граждан, свободы волеизъявления и тайны голосования, надёжной идентификации, доступа к интернету и электронным устройствам, включая отдалённые и малонаселённые регионы.