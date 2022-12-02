Психолог раскрыла рецепт счастья

Жизненные ценности — система приоритетов каждого человека, определяющая его характер, цели и образ жизни. По словам психолога Марианны Абравитовой, люди редко о них задумываются, но сделав это, они осознают причину многих своих проблем. Чтобы стать счастливым, нужно соблюдать баланс, говорит она.

"Люди часто удивляются: почему же при всём этом я не очень успешен в личной жизни? Потому что есть определённый перекос. Вся энергия и мысли уходят на материальные интересы, а для сферы любви и семейной жизни остаётся очень мало места. Подсознание прокладывает дорогу именно к материальному", — объяснила она РИА ФАН.

Невозможно добиться успехов в личной жизни, занимаясь исключительно материальными ценностями. По словам специалиста, сегодня около 80% людей думают исключительно о покупке красивой одежды или последних айфонов.

"Есть другая категория людей — те, которые кинули все свои силы на личную жизнь. Это тоже неправильно, человек должен быть гармоничен. Все сферы жизни должны быть задействованы", — добавила психолог.

Абравитова утверждает, что в таком случае можно чересчур увлечься противоположным полом, что лишь приведёт к проблемам: человек начнёт цепляться за партнёра, выбирая либо авторитарную роль, либо, наоборот, роль жертвы. При этом аналогичная ситуация наблюдается и у зацикленных на работе людей.

"Нужно постараться понять: чем я живу, дышу, в каких сферах у меня проблемы, где не получается или вообще не идёт. Таким образом можно распределить свою энергию сначала искусственно. Например, если человек зациклен на личной жизни, заставить себя уделять время учёбе или работе", — объяснила эксперт.