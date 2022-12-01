Психолог перечислил обязанности мужчины в отношениях

Будучи в отношениях, мужчина обязан заботиться об их финансовой составляющей, а также понимать женскую психологию. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал психолог Александр Шахов. Он считает, что если денежный и жилищный вопросы лягут на женщину, то её "тревожной белке" никогда не будет покоя. При этом важно обеспечить не только физическую, но и эмоциональную защиту.

"Обеспечить защиту. Физическую и эмоциональную... Чтобы его семья была защищена от физических и психологических нападок извне и изнутри тоже", — пояснил специалист.

Помимо этого, Шахов считает важным понимать женскую психологию, а также всегда быть рядом, поддерживать и, например, дарить цветы. Немалую роль играет и вопрос детей, которые должны воспитываться совместно. Важно также удовлетворять женщину сексуально.

"Удовлетворять сексуально. Секс только когда и как женщина хочет. Если мужчина хоть немного разбирается в женской психологии, он поймёт, о чём речь и почему это важно", — добавил психолог.

Не лишней будет и забота о собственном здоровье. Например, женщин заводят кубики на животе и отсутствие во время секса одышки. Также важен карьерный, финансовый и личностный рост, уверен Шахов.

"Развиваться. Карьерный и финансовый рост важен. Но женщину ещё больше радует, когда мужчина не игнорирует развитие коммуникативных навыков, когда способен сохранять выдержку в трудных ситуациях, расширяет знания семейной психологии. И помнит об интересах всей семьи, когда решается сложный вопрос", — заключил психолог.