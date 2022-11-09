Психолог объяснил, как укрепить брак ещё до свадьбы
Психолог Шахов: Парам до свадьбы важно обсудить правила проживания, чтобы укрепить брак
Чтобы сделать брак счастливым, парам ещё до свадьбы важно обсудить правила семейной жизни. Об этом в беседе с РИАМО заявил психолог Александр Шахов. В противном случае возможны ссоры, считает специалист.
"В итоге получается, что на одной территории сталкиваются два абсолютно разных человека со своими привычками, установками и опытом. <...> Методом ссор супруги пытаются прийти к общему знаменателю и договориться, как дальше жить", — отметил он.
Эксперт советует не просто обговорить, но и записать главные моменты совместного проживания. Таким образом, сформируется "семейная конституция", которую партнёры должны соблюдать. Среди важных вопросов — распределение финансов, обязанностей по дому и ценности. Также важно заранее обсудить темы личного пространства и взаимодействия с друзьями и родными. Благодаря этому уже во время брака люди будут жить в гармонии и счастье, подчеркнул психолог.
Ранее Лайф рассказывал, что поможет справиться с переживаниями после развода. По словам Шахова, в этом вопросе важна совместная терапия.
ТАСС / Артём Геодакян