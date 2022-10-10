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10 октября, 14:45

Психолог раскрыл, что поможет справиться с переживаниями после развода

Психолог Шахов: Справиться с переживаниями после развода поможет совместная терапия

Справиться с переживаниями после развода поможет совместная терапия с бывшим партнёром. Об этом в беседе с РИАМО рассказал социальный психолог Александр Шахов.

"Хорошо, если после разрыва бывшие партнёры могут договориться о совместной терапии. Несколько походов к психологу помогут освободиться от груза прошлых обид и с чистым сердцем отправиться в новую счастливую жизнь. Но это скорее исключение", — отметил он.

Эксперт добавил, что испытывать боль после развода — абсолютно нормально. Причём спешить избавиться от неё не нужно, следует определить истинную причину данной реакции. Специалист также подчеркнул, что алкоголь и еда не помогут справиться с таким состоянием.

Психолог отметил, что избавиться от боли можно, делясь эмоциями с другим человеком. При этом тому, кто поддерживает страдающего, не нужно обесценивать его переживания. Шахов напомнил, что единственный действующий способ противостояния неприятным ощущениям — консультация со специалистом.

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Shutterstock

Никита Осипов

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