Топ-6 грустных признаков, что отношения изжили себя

Все пары в отношениях периодически проходят через кризисы. Если переломный момент произошёл и с вами, рано ставить точку. Возможно, анализ проблемы и разговор по душам с партнёром всё разрешат. Но бывают и влюблённые, которые в тупиковых ситуациях застревают надолго. Если прогресса нет, а надежда на светлое будущее постепенно умирает, важно уметь найти предпосылки завершения любовных отношений. Просто чтобы не мучить друг друга дальше. И вот на что следует обратить внимание в первую очередь.

6. Поцелуи и объятия стали обязанностью

Первым звоночком, что в отношениях что-то не так, станет отсутствие близости. Фото © Shutterstock

Первый, при этом серьёзный звоночек, что в отношениях что-то не так, — отсутствие желания близости. Вспомните, только повстречав человека, вы не могли от него оторваться: хотелось постоянно прикасаться, целовать, трогать, обнимать и просто быть рядом. Однако сейчас всё чаще замечаете, что идёте на близость с чувством внутреннего долга. Если такое ощущение появилось у вас или партнёра, обязательно прямо обсудите эту тему. Возможно, вы на этапе очередного кризиса и ситуацию ещё можно исправить. Но если даже после разговора по душам отношение к прикосновениям и поцелуям не изменилось, это признак отстранённости и желания одного из партнёров расстаться.

5. Вы постоянно пытаетесь переделать партнёра

Если спустя долгое время в паре люди начинают пытаться изменить друг друга, это плохой знак. Фото © Shutterstock

Ещё одной неприятной, но правдивой предпосылкой будущего конца отношений послужат постоянные попытки партнёров друг друга переделать под себя. Когда мы влюбляемся, не замечаем недостатков человека. А потом просто миримся с ними и принимаем, если решили идти по жизни вместе. Однако если спустя продолжительное время в паре две половинки начинают пытаться изменить друг друга, ссорясь из-за этого или даже обижаясь на нежелание стать другим, это плохой знак.

4. Секс больше не приносит удовольствия и стал рутиной

С нежеланием прикасаться к партнёру в кризисные моменты случаются проблемы и с сексом. Их может быть несколько: банальное отсутствие либидо, осознание разных потребностей, неудовлетворённость интимом. Всё это обязательно приведёт к ссорам и напряжению в паре, возможно, даже спровоцирует измены. Если один или оба партнёра больше не хотят заниматься любовью, это тревожный признак. Стоит поговорить на тему секса как друг с другом, так и со специалистом. Есть вероятность, что кто-то из пары обдумывает или и вовсе планирует расставание, перегорел в отношениях или просто сомневается, а истинная ли это любовь.

3. Вы или партнёр вспоминаете прошлые отношения

Мысли о бывших говорят о неудовлетворённости в нынешних отношениях. Фото © Shutterstock

Станет ли человек, довольный любовными отношениями, вспоминать бывших, да ещё и в положительном ключе? Вряд ли. Такое поведение сигнализирует о неудовлетворённости и недостатке чего-то в сегодняшней ситуации. Когда люди начинают смотреть по сторонам, вспоминать прошлых партнёров, флиртовать с незнакомцами и всячески демонстрировать незаинтересованность в отношениях, в которых состоят, это всегда плохо. Причём такое поведение человека может намекать, что решать проблемы он не хочет — проще сдаться и найти для себя что-то более "подходящее".

2. Считаете, что у этих отношений нет будущего

Два человека не станут долгое время держаться друг за друга на энтузиазме. Фото © Shutterstock

Как можно бороться за отношения, пытаться разговаривать с партнёром и сохранить любовь в паре, если кто-то из двоих считает, что совместное будущее невозможно? Куда-то пропала мотивация, потерялся смысл быть вместе и проводить время со второй половинкой. Всё это может быть признаками как эмоционального выгорания в паре, так и намёком, что отношения попросту изжили себя. Два человека не станут долгое время держаться друг за друга на энтузиазме — отсутствие общих идей, целей и желаний обязательно заставит их отдалиться. Проверьте, партнёр всё ещё видит себя рядом с вами через пять лет или в его фантазиях он уже с кем-то другим?

1. Сил и желания бороться за отношения не осталось

Самой явной предпосылкой, что всё скоро закончится, послужит оставление попыток борьбы за счастье. Фото © Shutterstock

Ну и, конечно же, самой явной предпосылкой, что всё скоро закончится, послужит оставление попыток решить проблему. Никто из партнёров больше не идёт на уступки или не старается загладить вину, не подстраивается под планы второй половинки. Мужчина и женщина всё реже проводят вместе время, выбирая разный отдых и практически не разговаривая друг с другом. Значит ли это, что отношения изжили себя? Очень вероятно. Может, стоит прямо обсудить тогда с партнёром этот вопрос и разойтись по-хорошему, пока вы не возненавидели человека рядом с собой?