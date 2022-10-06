Какие профессии чаще приводят к профдеформации

Треть россиян замечают у себя признаки профдеформации — это когда работа начинает менять человека. Чаще остальных такие симптомы у себя замечают HR-менеджеры (45%), медики и фармацевты (43%), а также топ-менеджеры (38%). К таким выводам пришли аналитики онлайн-сервиса Budu и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Проведённый опрос показал, что чем дольше человек трудится в определённой сфере, тем медленнее, на его взгляд, у него развивается это когнитивное искажение.

"Респонденты, чей стаж насчитывает от одного до трёх лет, отмечают у себя появление профдеформации в течение 12 месяцев (79%). При этом люди, работающие больше 20 лет, заметили у себя признаки профессиональной деформации спустя шесть и более лет работы (65%). Позже остальных возникновение профдеформации у себя замечают бухгалтеры (61%), высшее руководство (55%) и логисты (48%)", — отмечают аналитики.

Такие результаты, по мнению экспертов, можно связать с тем, что люди из приведённых профессий достаточно взрослые и, соответственно, менее подвержены влиянию профессии на их характер и привычки.

Меньше половины (44%) опрошенных считают, что профдеформация не мешает их общению с окружающими. Чаще (54%) работающие не желают с этим бороться. Половине всё равно. Меньше — 40% — винят эту особенность в плохом качестве выполняемой ими работы.

Треть участников опроса считают, что профдеформация прежде всего делает людей циничными. 30% отметили, что постоянно находятся на связи с коллегами (в том числе в нерабочее время) и у них развивается сверхсильное чувство ответственности. 29% не могут отказаться от использования профессионального арго в речи, а для каждого пятого работа стала образом жизни.