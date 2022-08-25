"Почему уволились?": Россияне назвали самые раздражающие вопросы на собеседовании

Больше половины кандидатов на новую должность (52%) испытывают дискомфорт во время собеседований, треть (31%) чувствуют себя уверенно, а 17% — переживают сильный стресс. Причём последнее особенно характерно для женщин: они вдвое больше мужчин нервничают при общении с рекрутёрами. К таким выводам пришли аналитики образовательной платформы Skillbox. Лайф ознакомился с результатами проведённого ими исследования.

По его итогам оказалось, что больше всего соискателей ввергает в дискомфорт вопрос "Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?". На втором месте — вопрос "Почему вы ушли с предыдущего места работы?". Дальше идут "Кем вы видите себя через пять лет?", "Почему вы хотите работать именно у нас?" и просьба рассказать про свои слабые и сильные стороны.

Среди других популярных вопросов — "Какой у вас знак зодиака?" и "На какую заработную плату вы рассчитываете?". Интересно, что мужчины чаще женщин недовольны вопросом о зарплатных ожиданиях — 19% против 11%. Специалисты поясняют, что работодатели задают соискателям провокационные вопросы для оценки их реакции, стрессоустойчивости и коммуникативных навыков. Чтобы подготовиться к такому разговору, эксперты рекомендуют найти список возможных вопросов и ответов в Интернете, адаптировать под себя и прогнать перед зеркалом или другом.

"Это может помочь снять барьер в разговоре. Но будет всё же далеко от реалий настоящего собеседования, понимания того, что важно для рекрутёров. Другой вариант: курсы или консультации с HR-экспертами, где разбирают механики усиления себя как потенциального кандидата", — рекомендует руководитель направления "Психология" в Skillbox Александра Нечаева.

Среди прочей интересной статистики — то, что 42% респондентов проходили за жизнь менее пяти собеседований. Каждый пятый опрошенный (21%) — ни одного. И только 2% ответивших проходили более пятидесяти интервью. 37% россиян признались, что от общения с рекрутёрами испытывают тревогу и сомневаются в их профессионализме. Абсолютное большинство кандидатов (75%) к собеседованиям готовятся: 24% заранее репетируют ответы, а 51% знакомятся с вакансией и требованиями. Четверть соискателей уверены в своём мастерстве импровизации. Больше половины позитивно и нейтрально оценивают формат онлайн-интервью (83%).

А ещё выяснилось, что треть россиян (34%) привирает в деталях во время собеседований, а 5% врут HR-менеджерам регулярно. Но большая часть респондентов (61%) заявили, что никогда не обманывают работодателя во время интервью.