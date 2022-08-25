ФСБ предотвратила теракты на объектах Балтфлота, которые планировал сторонник "Азова"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининграда, который планировал диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво. Преступление готовилось по указанию "Азова"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ задержала жителя Калининграда, готовившего теракты на объектах Балтфлота. Видео © ЦОС ФСБ

"В результате проведённых мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 года рождения, приверженец запрещённой на территории России международной террористической организации "Азов", вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво", — говорится в сообщении.

В ЦОС уточнили, что в тайнике злоумышленника обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления СВУ. Также найдена переписка с активными участниками террористической группировки, "изобличающая преступные намерения", агитационная литература и символика запрещённой организации. Злоумышленник уже дал признательные показания.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трёх ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей. Все они были связаны с одним лицом, рассказали в пресс-службе управления.