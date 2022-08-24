В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трёх ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
Сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трёх организованных преступных групп (ОПГ), незаконно обналичивших более десяти миллиардов рублей. Все они были связаны с одним лицом, рассказали в пресс-службе управления.
"Управлением ФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Ростовской области задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трёх межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., который известен в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, участники ОПГ обналичили свыше десяти миллиардов рублей. Организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а организатора преступных связей отправили под стражу. Ещё один организатор преступной группы, связанной с А., находится в розыске.
Ранее Лайф рассказывал, что лжебанкиры несколько месяцев разводили москвичку и выманили у неё почти 25 миллионов рублей. Аферисты заинтересовались женщиной ещё в апреле. Они позвонили потерпевшей, представились сотрудниками банка и сообщили, что "третьи лица" завладели её данными.
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