Глава МЧС Куренков: Пожарные не допустили перехода огня на населённые пункты под Рязанью

Авиация и наземная группировка не допустили перехода огня на населённые пункты в Рязанской области. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания по ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ с президентом Владимиром Путиным.