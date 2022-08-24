Глава МЧС Куренков: Пожарные не допустили перехода огня на населённые пункты под Рязанью
Авиация и наземная группировка не допустили перехода огня на населённые пункты в Рязанской области. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания по ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ с президентом Владимиром Путиным.
"Благодаря оперативно принимаемым мерам, слаженной работе авиации и наземной группировки перехода огня не допущено. В настоящий момент угрозы населённым пунктам нет", — сказал он.
Министр подчеркнул, что была произведена частичная ликвидация жителей двух населённых пунктов в целях безопасности.
В Рязанской области уже около недели не стихают лесные пожары, огонь охватил более 8,6 тысячи гектаров леса, введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. Дым добрался даже до Москвы и Подмосковья. А 24 августа врио главы Рязанской области доложил Путину о скорой ликвидации лесного пожара.
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