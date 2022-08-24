Выжила чудом: В момент взрыва авто рядом с убитым запорожским чиновником Сушко находилась дочь

В салоне автомобиля главы Администрации Михайловки в Запорожской области Ивана Сушко в момент взрыва находилась его приёмная дочь, чиновник отвозил ребёнка в детский сад. Об этом рассказал RT источник, близкий к расследованию теракта.

Супруга Ивана Сушко прокомментировала теракт и рассказала о попытках угроз. Видео © Telegram / RT

По счастливой случайности ребёнок выжил и не получил критических ранений. Взрывное устройство было направленного действия, до взрыва машина была без присмотра около 40 минут. Супруга погибшего не сомневается, что к случившемуся причастны именно киевские власти.

"Это мог сделать кто угодно. Эти нацисты украинские оказались способны на такое", — сказала она.

При этом никаких личных угроз в адрес супругов не поступало, однако за день до трагедии в доме пытались выбить стёкла, но хулигана задержали. Как подчеркнул член Администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале, умышленный подрыв автомобиля Сушко является терактом, который совершён представителями киевского режима. 24 августа останется трагической датой для Запорожской области, добавил он.

"Украинским преступникам невдомёк, что подобные теракты лишь укрепляют желание жителей Запорожской области быть вместе с Россией и убеждают в правильности выбора как можно быстрее вернуться в родную гавань", — написал Рогов.