WP: Зеленский был готов подать в отставку в феврале для прекращения конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский был готов подать в отставку в феврале этого года для прекращения конфликта в Незалежной. Об этом говорится в публикации газеты The Washington Post. По данным СМИ, глава государства в начале спецоперации России также был не против покинуть Киев.
"Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну", — сообщал Зеленский западным лицам, по данным газеты.
Издание отмечает, что в США и Европе говорили президенту Украины о важности обеспечения преемственности власти, причём некоторые из представителей стран призывали Зеленского покинуть Киев. По их мнению, лидеру Незалежной необходимо было позаботиться о безопасности для предотвращения "вакуума власти". The Washington Post пишет, что глава Украины в тот момент подозревал, что часть зарубежных лиц хотели, чтобы конфликт закончился как можно скорее.
Зеленский также говорил, что среди представителей государств, с которыми он общался по телефону, не было никого, кто бы верил, что Киев выдержит боевые действия. Причём и в окружении президента были люди, которые считали, что ВСУ не смогут продержаться. Однако лидер Незалежной реагировал на подобные высказывания вспыльчиво, отмечает издание.
Ранее в Запорожье исключили выполнение ультиматума Зеленского по ЗАЭС. С такой позицией выступил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, отдавать власти Украины АЭС, "по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырёх месяцев, равносильно самоубийству".
Getty Images / Alexey Furman