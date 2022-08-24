WP: Зеленский был готов подать в отставку в феврале для прекращения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский был готов подать в отставку в феврале этого года для прекращения конфликта в Незалежной. Об этом говорится в публикации газеты The Washington Post. По данным СМИ, глава государства в начале спецоперации России также был не против покинуть Киев.

"Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну", — сообщал Зеленский западным лицам, по данным газеты.

Издание отмечает, что в США и Европе говорили президенту Украины о важности обеспечения преемственности власти, причём некоторые из представителей стран призывали Зеленского покинуть Киев. По их мнению, лидеру Незалежной необходимо было позаботиться о безопасности для предотвращения "вакуума власти". The Washington Post пишет, что глава Украины в тот момент подозревал, что часть зарубежных лиц хотели, чтобы конфликт закончился как можно скорее.

Зеленский также говорил, что среди представителей государств, с которыми он общался по телефону, не было никого, кто бы верил, что Киев выдержит боевые действия. Причём и в окружении президента были люди, которые считали, что ВСУ не смогут продержаться. Однако лидер Незалежной реагировал на подобные высказывания вспыльчиво, отмечает издание.