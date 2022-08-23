МИД Украины: Киев обратился в ЕСПЧ с призывом не допустить трибунала над бойцами ВСУ
Киев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с призывом не допустить трибунала над украинскими военными. Об этом свидетельствует совместное заявление Минюста и Министерства иностранных дел страны в соцсетях.
"Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде в так называемых трибуналах и других показательных судилищах. <...> Наша позиция чёткая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведён над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины", — сказано в сообщении.
Ожидание, что Европейский суд по правам человека удовлетворит ходатайство Киева, выразила заместитель министра юстиции Незалежной Ирина Мудрая. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что процесс трибунала над военнопленными с целью пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям.
Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о "последней черте" в переговорах с Россией. В телеграм-канале он написал, что реакция украинской стороны на судебное разбирательство с участием солдат Вооружённых сил Украины будет "однозначной". При этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, никакие слова Зеленского не повлияют на планы по проведению мариупольского трибунала.
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