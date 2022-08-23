МИД Украины: Киев обратился в ЕСПЧ с призывом не допустить трибунала над бойцами ВСУ

Киев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с призывом не допустить трибунала над украинскими военными. Об этом свидетельствует совместное заявление Минюста и Министерства иностранных дел страны в соцсетях.

"Украина требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде в так называемых трибуналах и других показательных судилищах. <...> Наша позиция чёткая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведён над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины", — сказано в сообщении.