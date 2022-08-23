Захарова: РФ надеется, что Париж "одёрнет" Зеленского
Захарова: Россия надеется, что Франция понимает опасность обстрелов Запорожской АЭС
Россия надеется, что Франция понимает опасность обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Украины. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
"Дальнейшее попустительство украинским обстрелам ЗАЭС не просто преступно, оно может оказаться "выстрелом в голову". Надеемся, что в Париже это понимают и сумеют наконец одёрнуть своего зарвавшегося "клиента" в Киеве", — сказано в комментарии.
Захарова призвала западные страны прекратить потакать "геополитическим амбициям и капризам" режима президента Украины Владимира Зеленского и на первое место поставить интересы ядерной безопасности.
Лайф напоминает, что ранее сегодня, 23 августа, провели переговоры главы МИД Франции и России Катрин Колонна и Сергей Лавров. Их беседа прошла в продолжение состоявшихся 19 августа переговоров президентов стран Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, а также разговора Макрона с Владимиром Зеленским, указали в МИД. В ходе разговора Лавров обсудил с французской коллегой вопросы отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.