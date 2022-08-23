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Опубликовано 23 августа 2022, 17:56

Захарова: РФ надеется, что Париж "одёрнет" Зеленского

Захарова: Россия надеется, что Франция понимает опасность обстрелов Запорожской АЭС

Россия надеется, что Франция понимает опасность обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Украины. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Дальнейшее попустительство украинским обстрелам ЗАЭС не просто преступно, оно может оказаться "выстрелом в голову". Надеемся, что в Париже это понимают и сумеют наконец одёрнуть своего зарвавшегося "клиента" в Киеве", — сказано в комментарии.

Захарова призвала западные страны прекратить потакать "геополитическим амбициям и капризам" режима президента Украины Владимира Зеленского и на первое место поставить интересы ядерной безопасности.

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться уже на этой неделе
Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться уже на этой неделе

Лайф напоминает, что ранее сегодня, 23 августа, провели переговоры главы МИД Франции и России Катрин Колонна и Сергей Лавров. Их беседа прошла в продолжение состоявшихся 19 августа переговоров президентов стран Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, а также разговора Макрона с Владимиром Зеленским, указали в МИД. В ходе разговора Лавров обсудил с французской коллегой вопросы отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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VK / МИД России

Никита Осипов
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