В Париже заявили, что Путин допустил пересмотр условий визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном пересмотре условий визита представителей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщили в Елисейском дворце, уточнив, что российский лидер сказал об этом в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Речь идёт о допуске миссии через территорию Украины, а не РФ, на чём Москва настаивала до этого. Известно, что в ходе беседы Макрон потребовал, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС на условиях, которые поддержит Киев.