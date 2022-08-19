В Париже заявили, что Путин допустил пересмотр условий визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Елисейский дворец: Путин готов пересмотреть требования к визиту МАГАТЭ на ЗАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном пересмотре условий визита представителей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщили в Елисейском дворце, уточнив, что российский лидер сказал об этом в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Речь идёт о допуске миссии через территорию Украины, а не РФ, на чём Москва настаивала до этого. Известно, что в ходе беседы Макрон потребовал, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС на условиях, которые поддержит Киев.
Напомним, сегодня впервые за три месяца президент Франции позвонил российскому лидеру. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, подчеркнув важность скорейшего направления туда миссии МАГАТЭ, сделки по зерну и расследования обстрела следственного изолятора в Еленовке.
ТАСС / Климентьев Михаил