Путин в беседе с Макроном указал на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС, которые происходят систематически, создают риск масштабной катастрофы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
"Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий," — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам беседы.
Кроме того, во время переговоров Путин и Макрон подчеркнули важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. При этом российский лидер подтвердил готовность Москвы оказать инспекторам необходимое содействие.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1". Как уточнял Рогов, периметр станции находится под постоянным наблюдением беспилотников.
ТАСС / AP Photo