Путин в беседе с Макроном указал на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС, которые происходят систематически, создают риск масштабной катастрофы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий," — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам беседы.