МО РФ: Цель провокации Киева на Запорожской АЭС — создание зоны отчуждения до 30 км
Украина вместе с американскими кураторами намерена вызвать "незначительную" аварию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в срыве безопасной эксплуатации объекта. Об этом сообщил начальник Российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции, и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", — сказал он журналистам.
По словам Кириллова, целью данной провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и обвинение ВС РФ в ядерном терроризме.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что власти Украины готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа, когда в стране находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
ТАСС / AP / Olexander Prokopenko