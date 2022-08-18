Рослесхоз обвинил власти Рязанской области в сокрытии реальных масштабов пожаров

Власти Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию. Об этом заявили в Рослесхозе.

"Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Сейчас группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны и МЧС России. Утром 18 августа Рослесхоз провёл федеральный штаб с целью координации сил и наращивания группировки. Первые федеральные десантники из Йошкар-Олы уже на месте. Группировка из Сибири уже в пути, добавили в ведомстве.

По поручению министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова руководитель Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Алексей Венглинский сегодня прибудут в регион для координации тушения возгораний. Жаркая погода в регионе сохранится ещё две недели, поэтому необходимо безукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, указали в пресс-службе.