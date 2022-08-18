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18 августа, 07:36

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за ночь увеличилась более чем вдвое

Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась до 181 гектара, к утру 18 августа сохраняется три очага возгорания. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков. При этом ещё накануне вечером он писал, что площадь возгорания составляет 84,8 гектара, а активными были пять очагов.

"В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 га. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники", — написал он в телеграм-канале.

Значительная помощь в тушении оказана со стороны Правительства Москвы, добавил Малков. Также прибыли дополнительные силы из Московской области. Самые значительные группировки сил находятся на подступах к посёлкам Деулино и Голованово. Осложняется обстановка отсутствием осадков и серьёзной ветровой нагрузкой, добавил врио главы региона.

Лайф публикует видео лесного пожара в Рязанской области, смог от которого накрыл Москву

Лайф публикует видео лесного пожара в Рязанской области, смог от которого накрыл Москву

Вечером 17 августа на помощь прибыл ещё один вертолёт, в тушении задействовано два винтокрылых судна Ка-32 и один Ми-26. Начал работу Ил-76, он будет проводить забор воды на подготовленной площадке в Дягилеве.

"В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар", — добавил Малков.

Смог от пожаров в Рязанской области продолжает распространяться до Москвы и Подмосковья. Дымка накрыла уже все районы столицы, а из центра не видно башни "Москвы-Сити". Как сообщили в "Мосэкомониторинге", в ближайшие двое суток в ночное и утреннее время ожидается рост концентраций и появление дымки.

Башни "Москвы-Сити" "скрылись" из-за дымки. Видео © Telegram-канал SHOT

Днём загрязнение снизится: Сколько ещё москвичам дышать гарью из-за лесных пожаров под Рязанью

Днём загрязнение снизится: Сколько ещё москвичам дышать гарью из-за лесных пожаров под Рязанью

Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Днём Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении пожаров в Рязанской области.

Обложка ©

Telegram-канал Павла Малкова

Артур Лапсаков

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