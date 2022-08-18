Площадь лесных пожаров в Рязанской области за ночь увеличилась более чем вдвое

Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась до 181 гектара, к утру 18 августа сохраняется три очага возгорания. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков. При этом ещё накануне вечером он писал, что площадь возгорания составляет 84,8 гектара, а активными были пять очагов.

"В настоящее время сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 га. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники", — написал он в телеграм-канале.

Значительная помощь в тушении оказана со стороны Правительства Москвы, добавил Малков. Также прибыли дополнительные силы из Московской области. Самые значительные группировки сил находятся на подступах к посёлкам Деулино и Голованово. Осложняется обстановка отсутствием осадков и серьёзной ветровой нагрузкой, добавил врио главы региона.

Вечером 17 августа на помощь прибыл ещё один вертолёт, в тушении задействовано два винтокрылых судна Ка-32 и один Ми-26. Начал работу Ил-76, он будет проводить забор воды на подготовленной площадке в Дягилеве.

"В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар", — добавил Малков.

Смог от пожаров в Рязанской области продолжает распространяться до Москвы и Подмосковья. Дымка накрыла уже все районы столицы, а из центра не видно башни "Москвы-Сити". Как сообщили в "Мосэкомониторинге", в ближайшие двое суток в ночное и утреннее время ожидается рост концентраций и появление дымки.