Захарова: Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС на фоне визита Гутерриша

Киев не столько готовит провокацию в ситуации с Запорожской АЭС, сколько занимается ядерным шантажом. Об этом в эфире "Соловьёв.Live" сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом", — сказала она.

"А что это ещё? Провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, когда создаётся прямая угроза атомной энергетике. Как это ещё можно назвать?" — добавила дипломат.