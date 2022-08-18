Захарова: Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС на фоне визита Гутерриша
Киев не столько готовит провокацию в ситуации с Запорожской АЭС, сколько занимается ядерным шантажом. Об этом в эфире "Соловьёв.Live" сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом", — сказала она.
Так Захарова прокомментировала заявление Минобороны о том, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа на фоне визита в страну генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
"А что это ещё? Провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, когда создаётся прямая угроза атомной энергетике. Как это ещё можно назвать?" — добавила дипломат.
Ранее Лайф сообщал, что высказывания Зеленского о намерении нанести удары по российским военным, которые охраняют Запорожскую АЭС, ужаснули британцев. Как отметили пользователи "Твиттера", этот факт также закрывает вопрос о том, кто обстреливал ЗАЭС.
Telegram / Мария Захарова