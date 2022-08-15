"Приближается ядерная зима": Высказывания Зеленского о ЗАЭС ужаснули британцев

Пользователей "Твиттера" возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении нанести удары по российским военным, которые охраняют Запорожскую АЭС. Украинского лидера комментаторы назвали военным преступником и возложили на Киев ответственность за обстрелы станции.

"Итак, Украина признала, что рассматривала и будет рассматривать Запорожскую АЭС в качестве цели", — написал, в частности, один из пользователей.

"Ой-ой, похоже, приближается ядерная зима. Запасайтесь таблетками йода, пока они ещё дёшево стоят!" — советует другой.

"Остановите этого военного преступника", — выступил с эмоциональным призывом третий.

"Что ж, полагаю, это закрывает вопрос о том, кто обстреливал ЗАЭС. Это было очевидно с самого начала, поскольку было бы действительно странно, если бы Россия обстреливала станцию, которая уже находится под её контролем", — прокомментировал пользователь.

"Что ж, по крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей", — констатирует ещё один.

"Зеленскому всё равно, он знает, что его дни сочтены, поэтому может загрязнить Украину радиацией и уехать в один из своих роскошных домов в США, Великобритании или Израиле, чтобы потратить нечестно заработанные деньги американских и британских налогоплательщиков, отмытые и спрятанные на Каймановых Островах", — констатирует очередной юзер.