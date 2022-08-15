НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 20:47

"Приближается ядерная зима": Высказывания Зеленского о ЗАЭС ужаснули британцев

Британцы резко отреагировали на слова Зеленского о Запорожской АЭС

Пользователей "Твиттера" возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении нанести удары по российским военным, которые охраняют Запорожскую АЭС. Украинского лидера комментаторы назвали военным преступником и возложили на Киев ответственность за обстрелы станции.

"Итак, Украина признала, что рассматривала и будет рассматривать Запорожскую АЭС в качестве цели", написал, в частности, один из пользователей.

Россия призвала Запад положить конец "ядерному терроризму" Зеленского

Россия призвала Запад положить конец "ядерному терроризму" Зеленского

"Ой-ой, похоже, приближается ядерная зима. Запасайтесь таблетками йода, пока они ещё дёшево стоят!" советует другой.

"Остановите этого военного преступника", выступил с эмоциональным призывом третий.

Постпред РФ при МАГАТЭ потребовал от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Постпред РФ при МАГАТЭ потребовал от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС

"Что ж, полагаю, это закрывает вопрос о том, кто обстреливал ЗАЭС. Это было очевидно с самого начала, поскольку было бы действительно странно, если бы Россия обстреливала станцию, которая уже находится под её контролем", прокомментировал пользователь.

"Что ж, по крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей", констатирует ещё один.

"Зеленскому всё равно, он знает, что его дни сочтены, поэтому может загрязнить Украину радиацией и уехать в один из своих роскошных домов в США, Великобритании или Израиле, чтобы потратить нечестно заработанные деньги американских и британских налогоплательщиков, отмытые и спрятанные на Каймановых Островах", — констатирует очередной юзер.

Опасная игра: Кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС

Опасная игра: Кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС с марта охраняется российскими военными, они пытаются не допустить утечек ядерных и реактивных веществ. 7 августа украинские силовики обстреляли станцию из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали действия ВСУ "актом ядерного терроризма".

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров