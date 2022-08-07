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7 августа, 10:22

Украинские силовики ночью обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган"

В администрации Энергодара сообщили об обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Украинские военные в ночь на 7 августа нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" по Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Энергодара.

"Сегодня ночью вооружённые формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 миллиметров", — говорится в сообщении.

Возле энергоблоков ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. По данным властей Энергодара, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Кроме того, оказались повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.

"Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров", — добавили в администрации.

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Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обстрела Энергодара украинскими военными 6 августа. Как сообщила пресс-служба администрации города, тело было обнаружено на следующий день при осмотре территории.

Обложка ©

ТАСС / АР

Светлана Оперук

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