ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 августа 2022, 10:22

Украинские силовики ночью обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган"

В администрации Энергодара сообщили об обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Украинские военные в ночь на 7 августа нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" по Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Энергодара.

"Сегодня ночью вооружённые формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 миллиметров", — говорится в сообщении.

Возле энергоблоков ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. По данным властей Энергодара, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Кроме того, оказались повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.

"Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров", — добавили в администрации.

В ЛНР уточнили количество пострадавших после обстрела ВСУ Алчевска
В ЛНР уточнили количество пострадавших после обстрела ВСУ Алчевска

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обстрела Энергодара украинскими военными 6 августа. Как сообщила пресс-служба администрации города, тело было обнаружено на следующий день при осмотре территории.

BannerImage

ТАСС / АР

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar