Под Херсоном нашли схрон оружия, подготовленный для диверсантов ВСУ
ТАСС: Обнаруженный под Херсоном схрон оружия, предположительно, использовался диверсантами
В Херсонской области найден схрон с оружием и боеприпасами. По данным местных силовых структур, он мог использоваться диверсионно-разведывательными группами ВСУ.
"Схрон готовился по указанию одного из местных жителей, в настоящее время находящегося на территории, подконтрольной Украине. Имеются данные, что в дальнейшем схрон мог использоваться диверсионно-разведывательной группой", — приводит сообщение источника ТАСС.
Житель, который подготовил схрон, в настоящий момент задержан. Указывается, что военные Херсонской области обнаружили гранатомёты, автоматы, боеприпасы, а ещё средства для связи и разведки.
Ранее в Херсоне выявили лазутчиков, подготовленных для диверсий в условиях города. У группы изъято многочисленное вооружение: автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи.
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