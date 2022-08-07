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Опубликовано 7 августа 2022, 10:08

Под Херсоном нашли схрон оружия, подготовленный для диверсантов ВСУ

ТАСС: Обнаруженный под Херсоном схрон оружия, предположительно, использовался диверсантами

В Херсонской области найден схрон с оружием и боеприпасами. По данным местных силовых структур, он мог использоваться диверсионно-разведывательными группами ВСУ.

"Схрон готовился по указанию одного из местных жителей, в настоящее время находящегося на территории, подконтрольной Украине. Имеются данные, что в дальнейшем схрон мог использоваться диверсионно-разведывательной группой", — приводит сообщение источника ТАСС.

Житель, который подготовил схрон, в настоящий момент задержан. Указывается, что военные Херсонской области обнаружили гранатомёты, автоматы, боеприпасы, а ещё средства для связи и разведки.

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Ранее в Херсоне выявили лазутчиков, подготовленных для диверсий в условиях города. У группы изъято многочисленное вооружение: автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи.

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Евгения Колесникова
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