Под Херсоном нашли схрон оружия, подготовленный для диверсантов ВСУ

В Херсонской области найден схрон с оружием и боеприпасами. По данным местных силовых структур, он мог использоваться диверсионно-разведывательными группами ВСУ.

"Схрон готовился по указанию одного из местных жителей, в настоящее время находящегося на территории, подконтрольной Украине. Имеются данные, что в дальнейшем схрон мог использоваться диверсионно-разведывательной группой", — приводит сообщение источника ТАСС.

Житель, который подготовил схрон, в настоящий момент задержан. Указывается, что военные Херсонской области обнаружили гранатомёты, автоматы, боеприпасы, а ещё средства для связи и разведки.