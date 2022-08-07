На западе Крыма машина с туристами упала с обрыва в море

Легковая машина с туристами упала с обрыва в море на мысе Тарханкут на западе Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС острова.







"Автомобиль стоял передней частью к обрыву. В машине находились парень и девушка. Почему они поехали на достаточно большой скорости вперёд, установит следствие. Машина не кувыркалась — грубо говоря, летела вниз", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, изначально на помощь туристам прибежали работники рыбацкого стада, а затем — уже спасатели и врачи. В настоящий момент состояние девушки оценивается как тяжёлое, а молодому человеку досталось меньше — он мог самостоятельно передвигаться.