На западе Крыма машина с туристами упала с обрыва в море
Легковая машина с туристами упала с обрыва в море на мысе Тарханкут на западе Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС острова.
"Автомобиль стоял передней частью к обрыву. В машине находились парень и девушка. Почему они поехали на достаточно большой скорости вперёд, установит следствие. Машина не кувыркалась — грубо говоря, летела вниз", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, изначально на помощь туристам прибежали работники рыбацкого стада, а затем — уже спасатели и врачи. В настоящий момент состояние девушки оценивается как тяжёлое, а молодому человеку досталось меньше — он мог самостоятельно передвигаться.
Это не первый подобный случай в Крыму. В начале июля машина с туристами упала со скалы. В результате погибли двое мужчин и одну женщину госпитализировали с травмами ног.
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