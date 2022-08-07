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7 августа, 09:58

На западе Крыма машина с туристами упала с обрыва в море

Легковая машина с туристами упала с обрыва в море на мысе Тарханкут на западе Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС острова.

  • Джип с туристами упал с обрыва в море в Крыму. Фото © Telegram / Хороший Крым
    Джип с туристами упал с обрыва в море в Крыму. Фото © Telegram / Хороший Крым
  • Джип с туристами упал с обрыва в море в Крыму. Фото © Telegram / Хороший Крым
    Джип с туристами упал с обрыва в море в Крыму. Фото © Telegram / Хороший Крым
  • Бригада скорой помощи спешит на помощь туристам после падения джипа с обрыва в море в Крыму. Фото © Telegram / Хороший Крым
    Бригада скорой помощи спешит на помощь туристам после падения джипа с обрыва в море в Крыму. Фото © Telegram / Хороший Крым

Джип с туристами упал с обрыва в море в Крыму. Фото © Telegram / Хороший Крым

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"Автомобиль стоял передней частью к обрыву. В машине находились парень и девушка. Почему они поехали на достаточно большой скорости вперёд, установит следствие. Машина не кувыркалась — грубо говоря, летела вниз", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, изначально на помощь туристам прибежали работники рыбацкого стада, а затем — уже спасатели и врачи. В настоящий момент состояние девушки оценивается как тяжёлое, а молодому человеку досталось меньше — он мог самостоятельно передвигаться.

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На Камчатке у пожилого туриста отказали ноги при восхождении на вулкан Горелый

Это не первый подобный случай в Крыму. В начале июля машина с туристами упала со скалы. В результате погибли двое мужчин и одну женщину госпитализировали с травмами ног.

Обложка ©

Telegram / Хороший Крым

Светлана Оперук

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