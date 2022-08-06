На Камчатке у пожилого туриста отказали ноги при восхождении на вулкан Горелый
Пожилому туристу стало плохо во время восхождения на вулкан Горелый, расположенный на юге Камчатки. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, группа туристов получила разрешение на посещение этого вулкана. Однако по пути у 71-летнего мужчины отказали ноги. В тот момент он находился на расстоянии 800 метров от базового лагеря у подножия вулкана. В ГУ МЧС России по Камчатскому краю рассказали, что группа не была зарегистрирована. Пострадавший смог перехватить радиосигнал и сообщить о своём состоянии.
"Участник незарегистрированной группы, совершавший поход, почувствовал резкое ухудшение самочувствия: тяжёлое дыхание, озноб и онемение конечностей. Туристу потребовалась эвакуация для оказания квалифицированной медицинской помощи", — говорится в сообщении.
На помощь мужчине из ближайших населённых пунктов прибыли медики и спасатели. Состояние туриста оценивалось как стабильное, пострадавшего доставили в районную больницу.
Ранее сообщалось, что двое россиян на внедорожнике застряли в кальдере вулкана. Их вытащили спасатели и сопроводили в город Елизово. Медицинская помощь путешественникам не понадобилась.
Новости
"Преуспели только в эскалации": В США призвали Пелоси уйти в отставку после слов о необходимости "вырыть яму" до Китая
сегодня в 14:53
В Карачаево-Черкесии арестовали сторонника "Правого сектора", планировавшего теракты
сегодня в 14:51
Министр обороны Израиля заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа
сегодня в 14:50