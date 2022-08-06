На Камчатке у пожилого туриста отказали ноги при восхождении на вулкан Горелый

Пожилому туристу стало плохо во время восхождения на вулкан Горелый, расположенный на юге Камчатки. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, группа туристов получила разрешение на посещение этого вулкана. Однако по пути у 71-летнего мужчины отказали ноги. В тот момент он находился на расстоянии 800 метров от базового лагеря у подножия вулкана. В ГУ МЧС России по Камчатскому краю рассказали, что группа не была зарегистрирована. Пострадавший смог перехватить радиосигнал и сообщить о своём состоянии.

"Участник незарегистрированной группы, совершавший поход, почувствовал резкое ухудшение самочувствия: тяжёлое дыхание, озноб и онемение конечностей. Туристу потребовалась эвакуация для оказания квалифицированной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

На помощь мужчине из ближайших населённых пунктов прибыли медики и спасатели. Состояние туриста оценивалось как стабильное, пострадавшего доставили в районную больницу.