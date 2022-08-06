Министр обороны Израиля заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа

Израильские власти пока не собираются останавливать операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Более того, её интенсивность будет нарастать, сообщил глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц.

"Наши оперативные мероприятия против причастных к терроризму [в секторе Газа] будут продолжаться и интенсифицироваться", — приводит его слова пресс-служба оборонного ведомства.