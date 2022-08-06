Министр обороны Израиля заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа
Израильские власти пока не собираются останавливать операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Более того, её интенсивность будет нарастать, сообщил глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц.
"Наши оперативные мероприятия против причастных к терроризму [в секторе Газа] будут продолжаться и интенсифицироваться", — приводит его слова пресс-служба оборонного ведомства.
Тем временем в МИД России призвали все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.
Лайф напоминает, что накануне, 5 августа, армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить: ночью в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Сегодня Ганц приказал продолжать удары по "Исламскому джихаду".
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