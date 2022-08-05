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5 августа, 14:08

Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против исламистов в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удары по целям радикалов в секторе Газа. Как сообщает пресс-служба военных, обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет".

Удары израильской армии по сектору Газа. Видео © Twitter / בז news

"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары в секторе Газа. ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад", — сказано в записи.

Кроме того, в приграничных с палестинским анклавом израильских районах введено особое положение. Операция направлена против группировки "Исламский джихад".

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Ранее Лайф сообщал, что ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету. По данным местных СМИ, на юге страны сработали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают о возможном ракетном ударе.

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Кадр видео из твиттер-аккаунта בז news

Артур Лапсаков

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