Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против исламистов в секторе Газа
Армия Израиля нанесла удары по целям радикалов в секторе Газа. Как сообщает пресс-служба военных, обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет".
Удары израильской армии по сектору Газа. Видео © Twitter / בז news
"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары в секторе Газа. ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад", — сказано в записи.
Кроме того, в приграничных с палестинским анклавом израильских районах введено особое положение. Операция направлена против группировки "Исламский джихад".
Ранее Лайф сообщал, что ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету. По данным местных СМИ, на юге страны сработали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают о возможном ракетном ударе.
Кадр видео из твиттер-аккаунта בז news