Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против исламистов в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удары по целям радикалов в секторе Газа. Как сообщает пресс-служба военных, обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет".

Удары израильской армии по сектору Газа. Видео © Twitter / בז news

"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары в секторе Газа. ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад", — сказано в записи.

Кроме того, в приграничных с палестинским анклавом израильских районах введено особое положение. Операция направлена против группировки "Исламский джихад".