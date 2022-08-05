Педагог рассказала, каким навыкам нужно научить ребёнка перед походом в первый класс

Родителям будущих первоклассников следует развить у ребёнка навыки, связанные с непредметными знаниями, а также научить чадо полностью называть своё имя и рассказывать о своих интересах. Об этом "Газете.ru" поведала руководитель отдела методики преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Нина Мушта.

Кроме того, будущий школьник должен уметь назвать имена родителей и рассказать про них. Также важно, чтобы ребёнок знал наизусть адрес проживания и телефоны самых близких членов семьи.

"В этом возрасте достаточно знать названия животных, уметь отличать друг от друга времена года, считать до десяти, делить слова на слоги, рисовать линии и фигуры, а также выделять цвета", — добавила Мушта.

Если говорить о предметных знаниях, перечень необходимых навыков не столь длинный, как принято считать, утверждает специалист. Она подчеркнула, что совсем необязательно уметь хорошо читать и писать и тем более считать в уме или знать таблицу умножения.

По словам Мушты, гораздо важнее научить чадо элементарным поведенческим и культурным навыкам. Так, ребёнок должен уметь общаться со сверстниками, знать основные правила поведения в обществе и быть готовым слушать и выполнять простые распоряжения взрослого.