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5 августа, 13:52

СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки Украины в госизмене

Бывший заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, занимавший пост с 2008 по 2010 год, подозревается в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в покушении на жизнь работника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия", — сказано в телеграм-канале СБУ.

По данным ведомства, задержанный якобы сотрудничал с российскими спецслужбами, предоставляя им секретную информацию, циркулирующую в Минобороны и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. "Прокремлёвскими" взглядами подозреваемый проникся в ходе обучения в Московском высшем общевойсковом командном училище и Военной академии имени Фрунзе во времена СССР.

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Кроме того, как утверждает СБУ, фигуранта задержали в начале спецоперации России на Украине, а во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы из пистолета Макарова. Фамилия фигуранта не называется. В СБУ заявили, что он заключён под стражу.

Ранее Лайф писал, что СБУ в заказных статьях пыталась убедить украинцев не получать паспорта России. Так, в 2019 году в Херсонской области ведомство опубликовало статью, в которой получение гражданами российских паспортов объявлялось угрозой национальной безопасности.

Обложка ©

Twitter / СБ України

Артур Лапсаков

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