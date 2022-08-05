СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки Украины в госизмене

Бывший заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, занимавший пост с 2008 по 2010 год, подозревается в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в покушении на жизнь работника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия", — сказано в телеграм-канале СБУ.

По данным ведомства, задержанный якобы сотрудничал с российскими спецслужбами, предоставляя им секретную информацию, циркулирующую в Минобороны и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. "Прокремлёвскими" взглядами подозреваемый проникся в ходе обучения в Московском высшем общевойсковом командном училище и Военной академии имени Фрунзе во времена СССР.

Кроме того, как утверждает СБУ, фигуранта задержали в начале спецоперации России на Украине, а во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы из пистолета Макарова. Фамилия фигуранта не называется. В СБУ заявили, что он заключён под стражу.