СБУ в заказных статьях пыталась убедить украинцев не получать паспорта России
В Херсонской области в 2019 году СБУ опубликовала статью, в которой получение гражданами российских паспортов объявлялось угрозой национальной безопасности. Об этом со ссылкой на секретные документы украинских спецслужб сообщает РИА "Новости".
В бумагах речь велась о росте случаев получения украинцами паспортов РФ. Старший оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей в итоге выдвинул версию, что это являлось угрозой территориальной целостности всей страны.
Ликвидировать эту "угрозу" оперативник решил оригинальным способом: в издании "ШоТам.in.ua" он при помощи агента опубликовал материал, в котором получение украинцами паспортов России расценивается как фактор, используемый соседней страной "для раскола украинской нации".
Читателям этой статьи напомнили также об уголовной ответственности за получение гражданства РФ в соответствии с законом Украины о посягательстве на территориальную целостность страны.
Ранее, напомним, жителей Донбасса, получивших российские паспорта, окрестили "недогражданами". Так их назвал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. По его мнению, раз в выданных документах нет отметки о регистрации, то, значит, их обладатели лишены значительной части прав "настоящих граждан России".
ТАСС / Александр Река