СБУ в заказных статьях пыталась убедить украинцев не получать паспорта России

В Херсонской области в 2019 году СБУ опубликовала статью, в которой получение гражданами российских паспортов объявлялось угрозой национальной безопасности. Об этом со ссылкой на секретные документы украинских спецслужб сообщает РИА "Новости".

В бумагах речь велась о росте случаев получения украинцами паспортов РФ. Старший оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей в итоге выдвинул версию, что это являлось угрозой территориальной целостности всей страны.

Ликвидировать эту "угрозу" оперативник решил оригинальным способом: в издании "ШоТам.in.ua" он при помощи агента опубликовал материал, в котором получение украинцами паспортов России расценивается как фактор, используемый соседней страной "для раскола украинской нации".

Читателям этой статьи напомнили также об уголовной ответственности за получение гражданства РФ в соответствии с законом Украины о посягательстве на территориальную целостность страны.