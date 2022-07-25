На Украине решили, как будут наказывать за получение паспорта РФ

Украинцев, получивших российское гражданство, на родине может ожидать наказание от штрафа до 15 лет тюрьмы. Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции "оккупированных территорий" Украины Анатолий Стельмах.

"Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы", — отметил он.