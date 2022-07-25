На Украине решили, как будут наказывать за получение паспорта РФ
За получение паспорта РФ украинцам на родине может грозить до 15 лет тюрьмы
Украинцев, получивших российское гражданство, на родине может ожидать наказание от штрафа до 15 лет тюрьмы. Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции "оккупированных территорий" Украины Анатолий Стельмах.
"Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы", — отметил он.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для всех граждан Украины. Ранее в документе говорилось только о жителях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ответ на это в Киеве пригрозили уголовной ответственностью за получение российского паспорта. По словам вице-премьера Незалежной Ирины Верещук, соответствующий законопроект находится в стадии разработки.
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