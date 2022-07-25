В Мариуполе не менее 90% расчётов производится в рублях, однако гривна всё ещё принимается. Об этом заявил глава администрации города Константин Иващенко в эфире телеканала "Россия 24".

"На рубль мы начали переходить месяца два назад. Пока у нас ещё продолжается принятие двух валют [гривны и рубля], но минимум 90% взаиморасчётов происходит в рублях", — сказал он.

Иващенко также рассказал, что с 1 сентября в городе произведут перерасчёт пенсий.