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25 июля, 08:34

В Мариуполе не менее 90% расчётов производится в рублях

В Мариуполе не менее 90% расчётов производится в рублях, однако гривна всё ещё принимается. Об этом заявил глава администрации города Константин Иващенко в эфире телеканала "Россия 24".

"На рубль мы начали переходить месяца два назад. Пока у нас ещё продолжается принятие двух валют [гривны и рубля], но минимум 90% взаиморасчётов происходит в рублях", — сказал он.

Иващенко также рассказал, что с 1 сентября в городе произведут перерасчёт пенсий.

Пляжи Мариуполя полностью разминировали и подготовили для отдыхающих

Пляжи Мариуполя полностью разминировали и подготовили для отдыхающих

Ранее Лайф рассказывал, что в четырёх районах Мариуполя была возобновлена подача воды. Теперь осталось наладить водоснабжение на отдельных участках города, но пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением из-за масштабных повреждений инфраструктуры в результате боевых действий.

Обложка ©

Unsplash

Варвара Романова

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