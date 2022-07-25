Шведский прыгун с шестом Дюплантис третий раз за сезон побил мировой рекорд

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Соревнования прошли в американском Юджине.

22-летний спортсмен покорил планку на высоте 6,21 метра, побив собственный мировой рекорд. Вторым стал Кристофер Нильсен из США (5,94 м), бронзу завоевал представитель Филиппин Эрнест Обиена (5,94).

Дюплантис обновил мировой рекорд в третий раз за сезон. В марте он прыгал на 6,19 и 6,20 метра на турнирах в помещении в Белграде.