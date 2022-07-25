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25 июля, 08:23

Шведский прыгун с шестом Дюплантис третий раз за сезон побил мировой рекорд

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Соревнования прошли в американском Юджине.

22-летний спортсмен покорил планку на высоте 6,21 метра, побив собственный мировой рекорд. Вторым стал Кристофер Нильсен из США (5,94 м), бронзу завоевал представитель Филиппин Эрнест Обиена (5,94).

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Дюплантис обновил мировой рекорд в третий раз за сезон. В марте он прыгал на 6,19 и 6,20 метра на турнирах в помещении в Белграде.

Год назад в Токио скандинавский спортсмен стал олимпийским чемпионом. Также в его активе есть победы на чемпионате Европы и первенстве мира в помещении.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Роман Фейгин

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