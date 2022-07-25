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25 июля, 08:31

Китай отреагировал на планы США объявить Россию "спонсором терроризма"

Представитель МИД Китая: США должны содействовать переговорам, а не причислять РФ к спонсорам терроризма

Вашингтон должен содействовать продвижению российско-украинских переговоров, а не усугублять ситуацию, признавая Россию "спонсором терроризма". Об этом заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя соответствующие намерения правительства США.

"США должны создать благоприятные условия для продвижения российско-украинских мирных переговоров. Вашингтону следует предпринимать усилия, которые пойдут на пользу политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине", — цитирует Лицзяня ТАСС.

Желание США присвоить России "террористический" статус объяснили местью

Желание США присвоить России "террористический" статус объяснили местью

Ранее издание Politico сообщило, что Конгресс США может признать Россию спонсором терроризма, если этого не сделает Госдеп. О такой услуге глава Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена ещё в апреле. Позже глава Госдепа Энтони Блинкен заявлял, что в США изучается данная возможность. В Госдуме сочли это предложение бредом сумасшедшего, а в Кремле констатировали: в настоящее время трудно сделать что-то, что ещё больше испортило бы отношения России и США.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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