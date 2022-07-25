Китай отреагировал на планы США объявить Россию "спонсором терроризма"
Представитель МИД Китая: США должны содействовать переговорам, а не причислять РФ к спонсорам терроризма
Вашингтон должен содействовать продвижению российско-украинских переговоров, а не усугублять ситуацию, признавая Россию "спонсором терроризма". Об этом заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя соответствующие намерения правительства США.
"США должны создать благоприятные условия для продвижения российско-украинских мирных переговоров. Вашингтону следует предпринимать усилия, которые пойдут на пользу политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине", — цитирует Лицзяня ТАСС.
Ранее издание Politico сообщило, что Конгресс США может признать Россию спонсором терроризма, если этого не сделает Госдеп. О такой услуге глава Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена ещё в апреле. Позже глава Госдепа Энтони Блинкен заявлял, что в США изучается данная возможность. В Госдуме сочли это предложение бредом сумасшедшего, а в Кремле констатировали: в настоящее время трудно сделать что-то, что ещё больше испортило бы отношения России и США.
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