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25 июля, 08:18

"Американцы не смогут покарать всех": Политолог рассказал, какие страны могут присоединиться к "троянскому коню" России

Политолог Асафов назвал страны, которые могут присоединиться к "троянскому коню" России

Различным странам и отдельным политикам или представителям общества высказываются претензии по поводу того, что кто-то недостаточно плохо думает о России и готов обсуждать шаги для улучшения отношений. Это происходит на фоне понимания, что антироссийские санкции не работают, как это было задумано, а лишь наносят ущерб экономикам государств, которые вводят рестрикции. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Александр Асафов.

"Номер один здесь, конечно, Венгрия, особенно после выступления Орбана. К Венгрии больше всего претензий. Но мы видим, что поиск таких коллаборантов будет продолжаться и это лишь реакция на стремительное ухудшение условий жизни. <...> Если вернуться в реальность, то всем странам придётся отходить от навязанного им американского консенсуса и искать пути сближения с Россией", — отметил эксперт.

По словам Асафова, все государства будут двигаться к нейтральной позиции с "оглядкой на возможные последствия и действия со стороны США". Он отметил, что и Франция, и Испания, и другие страны начнут движение в этом направлении, когда станет понятно, что "американцы не смогут покарать всех". Политолог напомнил, что даже юную экоактивистку Грету Тунберг подозревали в работе на Москву, так как она подвергла опасности европейскую энергетику.

Страны ЕС начали искать лазейки для выхода из плана экономии газа

Страны ЕС начали искать лазейки для выхода из плана экономии газа

Как сообщал Лайф, ЕС боится, что отставка Драги превратит Италию в "троянского коня" России. Обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País указывает на сильную зависимость Рима от поставок российских углеводородов. И это страшно беспокоит Брюссель, объясняет аналитик.

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Кристина Шайдуллина

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