Различным странам и отдельным политикам или представителям общества высказываются претензии по поводу того, что кто-то недостаточно плохо думает о России и готов обсуждать шаги для улучшения отношений. Это происходит на фоне понимания, что антироссийские санкции не работают, как это было задумано, а лишь наносят ущерб экономикам государств, которые вводят рестрикции. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Александр Асафов.

"Номер один здесь, конечно, Венгрия, особенно после выступления Орбана. К Венгрии больше всего претензий. Но мы видим, что поиск таких коллаборантов будет продолжаться и это лишь реакция на стремительное ухудшение условий жизни. <...> Если вернуться в реальность, то всем странам придётся отходить от навязанного им американского консенсуса и искать пути сближения с Россией", — отметил эксперт.

По словам Асафова, все государства будут двигаться к нейтральной позиции с "оглядкой на возможные последствия и действия со стороны США". Он отметил, что и Франция, и Испания, и другие страны начнут движение в этом направлении, когда станет понятно, что "американцы не смогут покарать всех". Политолог напомнил, что даже юную экоактивистку Грету Тунберг подозревали в работе на Москву, так как она подвергла опасности европейскую энергетику.