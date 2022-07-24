Пляжи Мариуполя полностью разминировали и подготовили для отдыхающих

Разминирование городских пляжей Мариуполя завершено совместными усилиями военных РФ, специалистов МЧС, а также коммунальных служб. Об этом сообщил глава администрации города Константин Иващенко, передаёт Донецкое агенство новостей.

"В этом году на подготовку пляжей к открытию сезона <…> было задействовано огромное количество ресурсов, поскольку вопрос безопасности был для нас определяющим. И сегодня благодаря усилиям военных РФ, специалистов МЧС, а также коммунальных служб я могу ответственно заявить: жизни отдыхающих опасности нет", — сказал он.

По словам Иващенко, в распоряжении администрации города имеются акты о полном разминировании городского пляжа, а также пляжа "Песчанка". Кроме того, проведено благоустройство популярных зон отдыха.