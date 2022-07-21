Российские сапёры обезвредили более 100 мин ВСУ на пшеничных полях в Запорожье

Российские сапёры проводят работы по разминированию пшеничных полей на освобождённых территориях Запорожской области. Уже обезврежено более ста взрывных устройств, среди них несколько десятков противотанковых мин ТМ-62М. Об этом рассказал сотрудник одного из силовых ведомств РФ, участвующий в операции.

Российские сапёры разминируют поля в Запорожской области. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Мы проводим успешную работу по разминированию полей, которые заминировали ВСУ. Здесь заложено большое количество мин, чтобы мирные граждане не смогли убрать урожай, чтобы зерно не смогли вывозить и чтобы работа комбайнов встала", — сказал сапёр в беседе в РИА "Новости".

По данным агентства, в Токмакском и Пологовском районах области уже разминировано семь больших полей, засеянных пшеницей. Работы по обезвреживанию снарядов продолжаются.