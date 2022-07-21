Российские сапёры обезвредили более 100 мин ВСУ на пшеничных полях в Запорожье
Российские сапёры проводят работы по разминированию пшеничных полей на освобождённых территориях Запорожской области. Уже обезврежено более ста взрывных устройств, среди них несколько десятков противотанковых мин ТМ-62М. Об этом рассказал сотрудник одного из силовых ведомств РФ, участвующий в операции.
Российские сапёры разминируют поля в Запорожской области. Видео © t.me / РИА "Новости"
"Мы проводим успешную работу по разминированию полей, которые заминировали ВСУ. Здесь заложено большое количество мин, чтобы мирные граждане не смогли убрать урожай, чтобы зерно не смогли вывозить и чтобы работа комбайнов встала", — сказал сапёр в беседе в РИА "Новости".
По данным агентства, в Токмакском и Пологовском районах области уже разминировано семь больших полей, засеянных пшеницей. Работы по обезвреживанию снарядов продолжаются.
Ранее Лайф сообщал, что фермеры Херсонской области недополучат до 200 тысяч тонн зерна нового урожая из-за поджогов украинскими вертолётами и минирования полей отступающими войсками ВСУ. Об этом в среду заявил глава администрации региона Владимир Сальдо. При этом он добавил, что местные жители "с голоду не помрут", потому что сельское хозяйство в регионе работает вполне эффективно.
t.me / РИА "Новости"