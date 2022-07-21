Сапёры очищают Ясиноватую от разбросанных по территории "подлых мин" ВФУ

Сапёры МЧС Донецкой Народной Республики системно ведут работы по разминированию территории Ясиноватой от противопехотных мин ВФУ "Лепесток" (ПФМ-1С). Как сообщает "ДНР Онлайн", на текущий момент было обнаружено свыше 150 таких мин.





Портал уточняет, что высокая густая трава и жаркие погодные условия осложняют процесс обследования. Более того, сапёры проводят разминирование в специальных защитных костюмах, вес которых достигает 40 килограммов. Специалисты работают по одному человеку на участке и меняются каждые полчаса, это связано с техникой безопасности.

"МЧС у нас работает почти каждый день. Это ведь не только разминирование. К большому сожалению, в результате обстрелов возникают пожары. МЧС работает системно, за что большая благодарность", — сказал глава Администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.