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Опубликовано 21 июля 2022, 09:37

Сапёры очищают Ясиноватую от разбросанных по территории "подлых мин" ВФУ

Сапёры МЧС ДНР проводят разминирование от украинских мин "Лепесток" в Ясиноватой

Сапёры МЧС Донецкой Народной Республики системно ведут работы по разминированию территории Ясиноватой от противопехотных мин ВФУ "Лепесток" (ПФМ-1С). Как сообщает "ДНР Онлайн", на текущий момент было обнаружено свыше 150 таких мин.

  • Сапёры МЧС ДНР работают на участках по одному. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"
    Сапёры МЧС ДНР работают на участках по одному. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"
  • Процесс утилизации неразорвавшихся украинских мин "Лепесток". Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"
    Процесс утилизации неразорвавшихся украинских мин "Лепесток". Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"

Сапёры МЧС ДНР работают на участках по одному. Фото © Telegram / "ДНР Онлайн"

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Портал уточняет, что высокая густая трава и жаркие погодные условия осложняют процесс обследования. Более того, сапёры проводят разминирование в специальных защитных костюмах, вес которых достигает 40 килограммов. Специалисты работают по одному человеку на участке и меняются каждые полчаса, это связано с техникой безопасности.

"МЧС у нас работает почти каждый день. Это ведь не только разминирование. К большому сожалению, в результате обстрелов возникают пожары. МЧС работает системно, за что большая благодарность", — сказал глава Администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Украинские военные дистанционно устанавливают "подлые мины" у российских границ
Украинские военные дистанционно устанавливают "подлые мины" у российских границ

Ранее Лайф писал, что российские сапёры приступили к разминированию аэропорта Мариуполя. Им предстоит обезвредить снаряды на местности площадью 230 квадратных километров.

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Telegram / "ДНР Онлайн"

Ирина Фальке
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