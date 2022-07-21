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Опубликовано 21 июля 2022, 08:00

Украинские военные дистанционно устанавливают "подлые мины" у российских границ

Украинские военные при помощи РСЗО дистанционно минируют территорию вблизи российской границы со стороны Харьковской области в районе села Избицкое. Они используют для этого противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток", сообщает РИА "Новости".

Бойцы союзных сил считают, что "Лепестки" — это самые "подлые" мины. Они небольшие по размеру и имеют камуфлированный окрас, поэтому в траве и среди разрушенных домов такие устройства незаметны. По словам военнослужащих, эти мины не убивают человека сразу, но наносят тяжёлые ранения. После детонации снаряда пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, иначе врачи не смогут его спасти.

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Ранее Лайф писал о том, что российские сапёры приступили к разминированию аэропорта Мариуполя. Им предстоит обезвредить снаряды на местности площадью 230 квадратных километров.

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Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Александра Васильева
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