Украинские военные при помощи РСЗО дистанционно минируют территорию вблизи российской границы со стороны Харьковской области в районе села Избицкое. Они используют для этого противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток", сообщает РИА "Новости".

Бойцы союзных сил считают, что "Лепестки" — это самые "подлые" мины. Они небольшие по размеру и имеют камуфлированный окрас, поэтому в траве и среди разрушенных домов такие устройства незаметны. По словам военнослужащих, эти мины не убивают человека сразу, но наносят тяжёлые ранения. После детонации снаряда пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, иначе врачи не смогут его спасти.