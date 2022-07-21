На Украине применена самая дальнобойная в мире винтовка "Сумрак"
ТАСС: Российские военные применили на Украине самую дальнобойную винтовку "Сумрак"
Винтовка "Сумрак". Фото © lobaevarms.ru
Российские снайперы впервые применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С "Сумрак" отечественного производства. В частности, военные использовали её под Харьковом и Киевом.
"Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С. В частности, она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для её нормальной работы на большие расстояния подходила местность", — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Достоинство "Сумрака" — это сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния. Она достаточно тяжёлая, сопоставима по весу с АСВК (российская армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). У неё дорогие патроны, и их сложно достать, особенно в условиях боевых действий, отметил источник.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее о применении "Сумрака" в операции на Украине не сообщалось.
Также Лайф писал, для чего Российская армия использует тактику "огневого вала" при наступлении на Славянск. По словам военных экспертов, вполне возможно, что новая тактика будет применяться в прорыве укрепрайонов противника.