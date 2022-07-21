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Регион
Опубликовано 21 июля 2022, 02:21
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На Украине применена самая дальнобойная в мире винтовка "Сумрак"

ТАСС: Российские военные применили на Украине самую дальнобойную винтовку "Сумрак"

Винтовка "Сумрак". Фото © lobaevarms.ru

Винтовка "Сумрак". Фото © lobaevarms.ru

Российские снайперы впервые применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С "Сумрак" отечественного производства. В частности, военные использовали её под Харьковом и Киевом.

"Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С. В частности, она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для её нормальной работы на большие расстояния подходила местность", — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Достоинство "Сумрака" — это сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния. Она достаточно тяжёлая, сопоставима по весу с АСВК (российская армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). У неё дорогие патроны, и их сложно достать, особенно в условиях боевых действий, отметил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее о применении "Сумрака" в операции на Украине не сообщалось.

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Также Лайф писал, для чего Российская армия использует тактику "огневого вала" при наступлении на Славянск. По словам военных экспертов, вполне возможно, что новая тактика будет применяться в прорыве укрепрайонов противника.

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Светлана Шумакова
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