На Украине применена самая дальнобойная в мире винтовка "Сумрак"

Российские снайперы впервые применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С "Сумрак" отечественного производства. В частности, военные использовали её под Харьковом и Киевом.

"Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С. В частности, она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для её нормальной работы на большие расстояния подходила местность", — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Достоинство "Сумрака" — это сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния. Она достаточно тяжёлая, сопоставима по весу с АСВК (российская армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). У неё дорогие патроны, и их сложно достать, особенно в условиях боевых действий, отметил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее о применении "Сумрака" в операции на Украине не сообщалось.