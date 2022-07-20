Российские военные угнали заглохший украинский танк прямо с поля боя в ДНР

Российские военные угнали заглохший танк ВСУ прямо с поля боя под Донецком. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в телеграм-канале. В скором времени трофейная техника поступит на вооружение бойцов ДНР.

Военные демонстрируют трофейный танк ВСУ. Видео © Telegram / Сладков +

По его словам, в ходе ожесточённого пятичасового боя четыре танка ВСУ и около 50 человек пехоты пытались выбить донецких резервистов с позиций, однако те смогли выстоять и разгромить противника. Бойцам удалось сжечь два украинских танка, а один остановить огнём и взять в плен командира экипажа. Правда, в конце резервистам пришлось вызывать огонь на себя.

"А ребята, буряты и калмыки — русские танкисты — под огнём противника, там же, угнали заглохший вражеский танк. Последний, четвёртый танк, отступающий, сжёг наш ударный коптер. Воины!" — отметил журналист.